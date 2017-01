Außeneinsatz ISS-Astronauten schließen neue Batterien an

Ein Bild der Nasa zeigt die Raumstation ISS über der Erde. (picture alliance / dpa / Paolo Nespoli / NASA)

Zwei Astronauten der Raumstation ISS haben bei einem Außeneinsatz wichtige Wartungsarbeiten verrichtet.

Sie montierten unter anderem drei neue Lithiumionen-Batterien. Diese ersetzen veraltete Modelle aus Nickel und Wasserstoff, die mehr als zehn Jahre an der ISS im Einsatz waren. Die Arbeiten dauerten mehr als sechs Stunden. In der kommenden Woche ist ein weiterer Ausstieg ins All geplant. Auch dieser dient dem Zweck, das alternde Energiesystem der internationalen Raumstation auszutauschen.