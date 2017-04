Die Bundesregierung will auf der IWF-Frühjahrstagung in Washington der Kritik am deutschen Leistungsbilanzüberschuss entgegentreten.

Wie mehrere Medien berichtet, hat dazu Bundesfinanzminister Schäuble gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium ein Argumentationspapier erstellt. Darin heißt es, der Überschuss sei das Ergebnis der Entscheidungen von Unternehmen und privaten Verbrauchern auf den Weltmärkten sowie der hohen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Anbieter. Die Politik der Bundesregierung ziele auf eine Stärkung der binnenwirtschaftlichen Wachstumskräfte, was sich auch dämpfend auf den deutschen Überschuss auswirke werde. Die US-Regierung unter Präsident Trump droht mit Strafzöllen auf deutsche Importe. Zuletzt hatte der Internationale Währungsfonds Deutschland aufgefordert, seine Exportüberschüsse für Investitionen in die Infrastruktur zu nutzen.