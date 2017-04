Die Direktorin des Internationalen Währungsfonds, Lagarde, hat ihre Kritik am deutschen Exportüberschuss bekräftigt.

Dieses Thema müsse die Bundesregierung weiter angehen, sagte Lagarde zum Auftakt der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington. Gemeinhin wird eine expansive Finanzpolitik als ein Mittel zum Abbau von Handelsungleichgewichten gesehen. Dazu sagte Lagarde, sie habe Bundeskanzlerin Merkel gesagt, dass Investitionen in den Ausbau der Breitband-Infrastruktur eine gute Idee wären. Bundesfinanzminister Schäuble sieht Deutschlands hohen Handelsüberschuss auch als ein Resultat der expansiven Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Er wolle nicht für die Folgen von EZB-Maßnahmen kritisiert werden, auf die er frühzeitig hingewiesen habe, meinte Schäuble in der US-Hauptstadt. Der CDU-Politiker nimmt dort am zweitägigen Treffen der G-20-Finanzminister teil, das am Rande der Frühjahrstagung stattfindet.