Der griechischen Führung wird dieser erste Besuch von Außenminister Sigmar Gabriel in angenehmer Erinnerung bleiben. "Sie sind ein", Zitat "leader mit europäischem Profil" , lobt der Staatspräsident den Gast aus Berlin. Während der deutsche Finanzminister in gewohnter Weise mit strengem Blick Reformzwang und Disziplin betont und in Brüssel versucht wird, mit Blick auf die Frist für weitere Milliardenzahlungen Athens im Juli die nächste Eskalation im scheinbaren Endlos-Drama zu vermeiden, zeigt Gabriel sehr viel Empathie für die griechische Misere. "Gegen ihre Reformen war unsere Agenda 2010 ein lauer Sommerwind", sagte Gabriel und versichert: "Europa war nie nur ein Friedensversprechen, sondern auch ein Wohlstandsversprechen!" Sicherlich eine Botschaft, die in Griechenland gerne gehört wird und nach den Erfahrungen der letzten Jahre für Millionen im Land gleichzeitig absolut hohl klingt.

Nicht zufällig hat Gabriel am Tag seiner Griechenland Reise in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" mit, seiner Meinung nach, falschen Narrativen aufgeräumt, zuvorderst mit der tief verwurzelten Legende, Deutschland sei der größte Nettozahler in der EU, eine Sichtweise, die nur dann funktioniert, wenn man mit fiskalen Scheuklappen arbeitet. Zu recht bezeichnet Gabriel Deutschland als Netto-Gewinnerland in der EU, wir profitieren wirtschaftlich und politisch mehr als jedes andere Land.

Gleichzeitig sägt Gabriel am Schäuble-Credo strikter Haushaltsdisziplin als Rezept für Stabilität und Wachstum. "Wer sein Land reformiert, muss mehr Zeit zum Abbau der Defizite und Hilfen bei Investitionen bekommen", schreibt Gabriel, ein Satz, wie gemacht für die Reise nach Griechenland und auch geschrieben, für einen starken innenpolitischen Kontrast zu den Unionsparteien. Doch wenn Gabriel jetzt mehr Geduld mit Griechenland mit dem Verweis auf die regelwidrige Verschuldung Deutschlands in den frühen Agenda-Jahren begründet, dann wagt er sich selbst wenigstens in die Nähe falscher Narrative.

Die Geduld mit und die Hilfe für Griechenland währt nun schon viele Jahre, Fortschritte stellen sich auch 2017 nicht ein. Auch Gabriel warnt vor den aktuellen Schuldenverhandlungen als never-ending-story, als Endlosschleife. Auch Gabriel sah die Finanzspritzen für Griechenland schon mal sehr viel kritischer als heute.

Doch die Dinge haben sich geändert. Nicht so sehr in Griechenland. Andernorts bricht, bröckelt und knirscht es in der Union. Gabriel versucht, den Laden zusammenzuhalten. Wenn ein "Weiter so" keine Fortschritte zeigt und der Grexit kein Thema sein darf, dann steht man vor einem Dilemma. Wie soll es weitergehen? Auf diese Frage sagte gestern eine griechische Journalisten achselzuckend: Eine sehr deutsche Frage! Mag sein, vor allem aber ist es eine, ohne Antwort.

Klaus Remme (Deutschlandradio / Bettina Straub)Klaus Remme, geboren in Cloppenburg. Studium der Politischen Wissenschaften und Osteuropäische Geschichte in Freiburg und Wien. Berufliche Stationen: Institute for Defense & Disarmament Studies, Boston, BBC World Service, London, Norddeutscher Rundfunk. Seit 1996 beim Deutschlandfunk. Von 2007 bis 2012 Korrespondent von Deutschlandradio in Washington. Seitdem Korrespondent im Hauptstadtstudio mit Schwerpunkt Außen- und Sicherheitspolitik.