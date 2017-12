Die Neugestaltung der EU-Beziehungen zu Großbritannien könnte nach Ansicht von Außenminister Gabriel als Vorbild für das Verhältnis zur Türkei und zur Ukraine dienen. Man müsse über alternative Formen einer engeren Zusammenarbeit nachdenken, sagte Gabriel den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Ein kluges Brexit-Abkommen könne dabei hilfreich sein. Eine Möglichkeit wäre, mit der Regierung in Ankara eine neue, engere Form der Zollunion anzustreben, erläuterte der Minister. Allerdings müsse sich dafür die Lage in der Türkei erst wieder ändern.



Gabriel machte deutlich, dass er sich weder die Türkei noch die Ukraine für die nächsten Jahre als EU-Mitglieder vorstellen könne.



Mit Blick auf Ankara fügte der Minister hinzu, es gebe in der Türkei den Willen, das Verhältnis zu Europa zu verbessern. Es sei ein gutes Zeichen, dass mehrere inhaftierte Deutsche freigekommen seien. Allerdings bleibe die große Sorge um den Korrespondenten der Zeitung "Die Welt", Deniz Yücel.

