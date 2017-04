Bundesaußenminister Gabriel plädiert dafür, dass Deutschland politischen Einfluss abgibt, um die Rolle der EU zu stärken.

Bei einer Veranstaltung in Bonn machte Gabriel deutlich, dass die Europäische Union gerade in Krisenzeiten stärker gefordert sei und lernen müsse, als weltpolitischer Akteur aufzutreten. Deutschland dürfe dabei nicht nicht den Rufen nach mehr Führung erliegen. Europa sei nicht so konstituiert, dass es nur um Deutschland gehe, sagte Gabriel.



Der Außenminster besucht heute gemeinsam mit seinem französischen Kollegen Ayrault das westafrikanische Krisenland Mali. Dort sind neben Blauhelmsoldaten und französischen Anti-Terror-Einheiten auch etwa 800 deutsche Soldaten stationiert.