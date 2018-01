Die Nächte im Flugzeug, danach zwei, drei Stunden im Hotel, dann in den Tagesrhythmus, irgendwo auf der Welt, das sind Pflichtübungen für einen Außenminister. Doch dieser Besuch heute in Jerusalem war kein Pflichttermin. Ausreden hätte es für beide Seiten viele gegeben. Wenn Sigmar Gabriel als geschäftsführender Außenminister mitten in den Koalitionsverhandlungen für ein paar Stunden nach Israel fliegt, dann liegt der Grund dafür tiefer als in einer Einladung des Instituts für Strategische Studien in Tel Aviv. Sie war lediglich ein willkommener Türöffner.

Eigentlich wollte Gabriel durch die persönliche Begegnung mit Benjamin Netanjahu einen öffentlichen Schlussstrich unter den Eklat des vergangenen Jahres ziehen, Netanjahu wiederum war Profi genug, die Gesprächsanfrage aus Berlin anzunehmen. Dass die Unterredung mit dem kritischen Gast in Israel selbst sehr klein geschrieben wurde, der Termin nicht einmal auf der öffentlichen Agenda des Regierungschefs auftauchte und in Israel akkreditierte deutsche Korrespondenten nicht teilnehmen durften, spricht Bände.

Ein Lebenszeichen des Außenministers

Netanjahu, den herzlichen Gastgeber, den suchte man heute vergeblich. Man muss den Streit vom vergangenen April nicht unnötig hoch hängen. Gabriel selbst hat dazu schon am Montag das Nötige gesagt. Er verteidigt nach wie vor sein Recht, im Rahmen offizieller Besuche auch regierungskritische Organisationen zu treffen. Eine richtige Position, damals wie heute! Netanjahu wiederum machte heute in seiner kurzen Erklärung wiederum auch nicht den Eindruck, als würde er irgendetwas bereuen. Es bleibt ein grundsätzlicher Dissens. Beste Freunde werden diese Beiden wohl nicht mehr. Liest man den Blitzbesuch durch die innenpolitische Brille, dann handelt es sich vor allem um ein Lebenszeichen des Außenministers und Vizekanzlers, der einerseits in Deutschland zu den beliebtesten Politikern gehört, andererseits durch seine Partei in den laufenden Verhandlungen über eine Regierungsbeteiligung weitgehend kaltgestellt wurde.

Seine politische Zukunft liegt längst nicht mehr in den eigenen Händen. Gabriel kann momentan nicht mehr tun als den Job zu machen, für den er seit Amtsantritt Anfang des vergangenen Jahres durchweg gute Noten bekommt. Nach einem positiven Mitgliederentscheid liegt es an Martin Schulz, über den Verbleib des jetzigen Außenministers im Kabinett zu entscheiden. So umstritten die Bilanz Gabriels als Parteivorsitzender ist, als Minister hat er Qualität bewiesen. Schulz erkennt hoffentlich, dass Sigmar Gabriel in dieser Rolle ein für die Sozialdemokraten dringend nötiger Aktivposten bleibt! Die SPD leidet an Vielem, aber sicher nicht an zu viel politischem Talent.

