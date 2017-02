Sigmar Gabriel betritt Neuland. Seit einer Woche ist er Außenminister, er muss sich vertraut machen mit einem neuen, selbstbewussten Ministerium, er muss in eine neue Rolle hineinfinden und während Frank-Walter Steinmeier einen Besuch im Obama-Washington vermutlich auch im Halbschlaf fehlerfrei hätte absolvieren können, waren Weißes Haus und State Department für Sigmar Gabriel alles andere als Komfortzonen.

Doch Abwarten, bis er selbst und auch die neue US-Regierung fester im Sattel sitzen, war keine Option. Zu groß war der Schock der ersten Amtstage von Trump. Dass es gelungen ist, so früh einen Fuß in die Tür zu bekommen, ist bemerkenswert, Gabriel kann sich da für exzellente Vorarbeit des deutschen Botschafters bedanken.

Ungeahnte Referenzen

Der neue deutsche Chefdiplomat überraschte mit ungeahnten Referenzen. "Ehrenbürger von Rapid City", einer Kleinstadt in South Dakota. Es ist ja schon fast komisch, was Gabriel da im Flugzeug über dem Atlantik gegenüber Journalisten auspackt, um Erfahrung in Sachen Amerika zu demonstrieren. Gleichzeitig spürt man eine - Leidenschaft wäre übertrieben - aber doch eine deutliche Sympathie für dieses Land, das Gabriel vergleichsweise spät, mit knapp 40 zum ersten Mal bereiste, das er aber dann in den Folgejahren durch zahlreiche Reisen über Washington und New York hinaus kennengelernt hat.

Was sind diese Erfahrungen jetzt noch wert? Gabriel hat in der kurzen Zeit, die ihm hier zur Verfügung stand, versucht, eine neue Grundlage zu finden, das Fundament auszuloten für ein neues Verhältnis zum engsten Bündnispartner. Trägt die Säule der deutschen Außenpolitik noch? Darum ging es und deshalb hat er gar nicht erst versucht, Einzelfragen auf den Tisch zu bringen. Gabriel weiß, die Mannschaft rund um Trump hat gerade andere Prioritäten. Gleiches gilt für die amerikanische Öffentlichkeit. Schnappatmung scheint hier zum Normalmodus zu werden.

Bilder und Töne für Deutschland

Die US-Medien sind voll und ganz damit beschäftigt, die täglichen Trump-Schlagzeilen zu verarbeiten. Im Bericht der "Washington Post" taucht der neue deutsche Außenminister nicht einmal namentlich auf. Wenn Sigmar Gabriel in der Kongressbibliothek vor Kameras und Mikrofonen durch eine historische Übersetzung der Unabhängigkeitserklärung auf Deutsch an amerikanische Grundwerte erinnert, sind das auch Bilder und Töne für Deutschland. Seht her, wir haben nicht nur Fragen, wir haben auch Prinzipien!

Welchen Eindruck Gabriel hinterlassen hat, bleibt unklar. Keine Pressekonferenzen. Der Preis für das frühe Auftreten in Washington. Jenseits von Trump ist die neue US-Administration noch nicht sprechfähig. Niemand sollte damit rechnen, dass sich Trump nach einem furiosen Auftakt schnell beruhigen wird.

"Reden, reden, reden", lautet eine Empfehlung Gabriels, wie mit den neuen Machthabern in Washington umzugehen ist. Und hoffen, dass man durchdringt. Das klingt ja fast schon wie bei Steinmeier. Und so ist es wohl: Das Rezept, das seit Jahren für Besuche in Moskau, Ankara oder Teheran gilt, das gilt wohl oder übel nun auch für Washington.

Klaus Remme (Deutschlandradio / Bettina Straub)Klaus Remme, geboren in Cloppenburg. Studium der Politischen Wissenschaften und Osteuropäische Geschichte in Freiburg und Wien. Berufliche Stationen: Institute for Defense & Disarmament Studies, Boston, BBC World Service, London, Norddeutscher Rundfunk. Seit 1996 beim Deutschlandfunk. Von 2007 bis 2012 Korrespondent von Deutschlandradio in Washington. Seitdem Korrespondent im Hauptstadtstudio mit Schwerpunkt Außen- und Sicherheitspolitik.