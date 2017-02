Außenminister Gabriel "Libyen ist ein unsicherer Ort für Flüchtlinge"

Außenminister Sigmar Gabriel (dpa/Bernd von Jutrczenka)

Bundesaußenminister Gabriel hat Überlegungen kritisiert, Flüchtlinge nach Libyen zurückzubringen.

Das nordafrikanische Land sei ein sehr unsicherer Platz, sagte Gabriel beim Treffen mit seinen EU-Amtskollegen in Brüssel. Österreichs Außenminister Kurz erklärte, es brauche dringend eine Zusammenarbeit in der Flüchtlingsfrage mit Libyen. Er verwies dabei auf Ägypten, das im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge wieder aufnehme. - SPD-Fraktionschef Oppermann hatte sich am Wochenende für nordafrikanische Flüchtlingslager ausgesprochen. Nur so lasse sich den Schleppern die Geschäftsgrundlage entziehen, hieß es zur Begründung. Oppermann unterstützte dabei konkret Pläne von Bundesinnenminister de Maizière von der CDU, der ein Auffanglager in Tunesien befürwortet.