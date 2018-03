Bundesaußenminister Maas ist zu einem Besuch in Polen eingetroffen.

In der Hauptstadt Warschau will er Präsident Duda, Regierungschef Morawiecki und Außenminister Czaputowicz treffen. Der SPD-Politiker bekannte sich vor seiner Abreise zur engen Partnerschaft mit dem Nachbarland. Europa sei ohne die Versöhnung und Freundschaft zwischen Deutschen und Polen nicht vorstellbar.



Kommende Woche wird Bundeskanzlerin Merkel zu ihrem Antrittsbesuch nach Polen reisen. Nach ihrem heutigen Besuch in Frankreich wird das die zweite Auslandsreise der Kanzlerin nach ihrer Wiederwahl sein.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.