Beim Außenministertreffen zum Konflikt in der Ostukraine ist keine Einigung über einen Blauhelm-Einsatz erzielt worden.

Grundsätzlich seien Russland und die Ukraine offen für eine solche Mission der Vereinten Nationen, sagte Bundesaußenminister Maas am Abend nach Gesprächen in Berlin mit seinen Kollegen der beiden Länder sowie Frankreichs. Die konkreten Vorstellungen lägen aber noch weit auseinander. Maas fügte hinzu, man wolle nun auf eine striktere Einhaltung der Waffenruhe in der Konfliktregion drängen. Diese solle zunächst schwerpunktmäßig in Gebieten mit wichtiger Infrastruktur durchgesetzt werden. Es war das erste Mal seit fast eineinhalb Jahren, dass die vier Außenminister im sogenannten Normandie-Format wieder zu Beratungen über den Ukraine-Konflikt zusammengekommen waren.

