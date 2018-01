Die Verurteilung eines türkischen Bankers in den USA stößt bei der Regierung in Ankara auf scharfen Protest.

Das türkische Außenministerium bezeichnete das Urteil als ungerecht und politisch beeinflusst. Es sei zudem auf Grundlage gefälschter Beweise zustande gekommen. Der Richterspruch stelle darüber hinaus eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Türkei dar.



Gestern hatte ein Gericht in New York den ehemaligen Vizechef der staatlichen türkischen Halkbank unter anderem für schuldig befunden, im Jahr 2012 durch heimliche Geschäfte mit dem Iran in Milliardenhöhe US-Sanktionen gegen das Regime in Teheran unterlaufen zu haben. Während des Prozesses hatte ein Belastungszeuge ausgesagt, dass der heutige türkische Präsident und damalige Regierungschef Erdogan den illegalen Geschäften zugestimmt habe.

