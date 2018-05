Die Europäische Union bereitet neue Sanktionen gegen Venezuela vor.

Die EU-Außenminister verabschiedeten bei einem Treffen in Brüssel eine entsprechende Erklärung. Darin heißt es, die Präsidentenwahl in dem südamerikanischen Land sei weder frei noch fair gewesen. Deshalb würden weitere Strafmaßnahmen verhängt. Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Roth, verlangte Neuwahlen. Bei der Abstimmung am 20. Mai war der venezolanische Präsident Maduro im Amt bestätigt worden. Viele Staaten - darunter jene der EU - erkennen die Wahl nicht an, da die Opposition massiv behindert wurde.



Bereits im vergangenen Jahr hatte die Europäische Union Sanktionen gegen Venezuela verhängt, weil Maduro das von der Opposition kontrollierte Parlament entmachtet hatte.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.