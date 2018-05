Die Europäische Union hat die Sanktionen gegen die syrische Regierung verlängert.

Damit gelten ein Erdölembargo und etliche Einschränkungen zum Beispiel bei Investitionen zunächst bis zum 1. Juni 2019. Die EU-Außenminister begründeten ihre Entscheidung in Brüssel mit den "anhaltenden Repressionen" gegen die Zivilbevölkerung in Syrien.



Außerdem bereitet die EU neue Strafmaßnahmen gegen Venezuela vor. In einer Erklärung heißt es, die Präsidentenwahl in dem südamerikanischen Land sei weder frei noch fair gewesen. Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Roth, verlangte Neuwahlen. Bei der Abstimmung am 20. Mai war der venezolanische Präsident Maduro im Amt bestätigt worden. Viele Staaten - darunter jene der EU - erkennen die Wahl nicht an, da die Opposition massiv behindert wurde.



Bereits im vergangenen Jahr hatte die Europäische Union Sanktionen gegen Venezuela verhängt, weil Maduro das von der Opposition kontrollierte Parlament entmachtet hatte.

