Außenminister Maas hat vor dem Bundestag die außenpolitischen Ziele der neuen Bundesregierung vorgestellt.

Maas forderte, Deutschland müsse mehr Verantwortung übernehmen. Die Vielzahl weltweiter Konflikte sei nicht allein durch gutes Zureden zu lösen. Außenpolitische Ziele müssten auch mit Wirtschaftssanktionen und zur Not militärisch durchgesetzt werden.



Der SPD-Politiker verwies auf die geplante Bewerbung Deutschlands um einen nichtständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat. Man werde außerdem viel Kraft darauf verwenden, die gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik voranzutreiben. Wichtigster außereuropäischer Partner seien und blieben die USA. Maas warnte davor zu vergessen, wie tief und breit das transatlantische Verhältnis sei.



Maas äußerte zudem „erhebliche Zweifel“ an der Rechtmäßigkeit des türkischen Einsatzes in Afrin. Sollten türkische Truppen dauerhaft in Syrien bleiben, wäre das „sicherlich nicht mehr im Einklang mit dem Völkerrecht“, erklärte der SPD-Politiker. Bundeskanzlerin Merkel hatte zuvor das türkische Vorgehen gegen Kurden im syrischen Afrin verurteilt.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.