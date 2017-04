US-Präsident Trump und Bundeskanzlerin Merkel haben nach Angaben des Weißen Hauses telefonisch über mehrere außenpolitische Krisenherde beraten.

Es sei unter anderem um den Konflikt in der Ukraine und die Situation in Afghanistan gegangen, teilte die US-Regierung in Washington mit. Beide wollten sich eng abstimmen, hieß es weiter.



Trump kommt heute erstmals mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping zusammen. Das Treffen findet in Mar-a-Lago in Florida auf Trumps Privatanwesen statt. Im Mittelpunkt der Beratungen dürften der Konflikt mit Nordkorea und die bilateralen Handelsbeziehungen stehen.