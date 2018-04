Der aus den "Austin Powers"-Filmen bekannte Darsteller Verne Troyer ist tot.

Der 49-Jährige sei am Samstag gestorben, teilte seine Familie auf Troyers Facebook-Seite mit. Zeitpunkt und Grund seines Todes wurden nicht genannt. In der Mitteilung war von einer "Zeit des Elends" im Zusammenhang mit einer Depression die Rede. Troyer selbst hatte in der Vergangenheit offen über seine Alkoholsucht gesprochen.



Der Schauspieler wurde zu einem Phänomen der Popkultur, als er an der Seite von Mike Myers als "Mini-Me", Klon und Kumpel des bösen Dr. Evil, in der "Austin Powers"-Filmreihe auftrat. 1999 gehörte Troyer zum Cast von "Austin Powers: Spion in geheimer Missionarsstellung" und war auch drei Jahre später bei "Austin Powers in Goldständer" dabei. 2001 spielte er in "Harry Potter und der Stein der Weisen" mit, 2008 in Mike Myers' "Der Love Guru".



Troyer galt mit einer Körpergröße von 81 Zentimetern als einer der kleinsten Menschen der Welt.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2018 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.