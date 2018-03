In den USA hat sich ein Mann, der mutmaßlich für eine Serie von Paketbomben-Anschlägen verantwortlich ist, selbst getötet.

Nach Angaben der Polizei sprengte sich der Verdächtige bei einer Verfolgungsjagd in seinem Auto in die Luft. Nähere Details wurden noch nicht genannt.



In der texanischen Stadt Austin waren in den vergangenen Wochen zwei Menschen durch die Bombenanschläge getötet und zwei weitere verletzt worden. Die Pakete mit den Sprengsätzen waren jeweils vor den Haustüren der Opfer abgelegt worden. Es gab noch weitere Explosionen ohne Verletzte. Ein Sprengsatz konnte rechtzeitig unschädlich gemacht werden.

