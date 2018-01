Angelique Kerber steht im Achtelfinale der offenen australischen Tennismeisterschaften.

In Melbourne besiegte sie die Russin Maria Scharapowa in zwei Sätzen. In der dritten Runde ausgeschieden sind dagegen die deutschen Tennisprofis Alexander Zverev und Maximilian Marterer. Zverev unterlag dem Südkoreaner Hyeon, Marterer dem US-Amerikaner Tennys Sandgren.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.