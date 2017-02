Australien 1,5 Millionen Menschen vor Buschbränden gewarnt

Schwere Buschbrände wüten in Australien. (dpa/picture-alliance/NSW Rural Fire Service/AP)

In Australien kämpfen derzeit rund 2.500 Feuerwehrleute gegen etwa 80 Buschbrände.

Das teilte der zuständige Einsatzleiter im Bundesstaat New South Wales mit. Rettungsdienste hätten in den vergangenen Tagen rund 1,5 Millionen Menschen vor den Gefahren gewarnt. Zwar wird Australien jedes Jahr von Buschbränden heimgesucht. Doch sind die Wetterbedingungen in diesem Jahr besonders dramatisch. In New South Wales stiegen die Temperaturen gestern auf 47 Grad.