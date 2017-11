Die katholischen Bischöfe Australiens haben die Regierung aufgerufen, mehr als 600 Asylbewerber aus dem geschlossenen Lager auf der Insel Manus aufzunehmen.

Die Geistlichen sprachen von einer Gewissenslösung im Sinne der Betroffenen. Zudem solle Australien das Angebot Neuseelands annehmen, einige der Flüchtlinge einreisen zu lassen. Das Lager auf der zu Papua-Neuguinea gehörenden Insel soll nach einem Urteil des höchsten Gerichts geschlossen werden. Die 600 Asylbewerber lehnen eine Verlegung in Übergangslager in Papua-Neuguinea jedoch ab, weil sie Übergriffe aus der Bevölkerung befürchten. Sie harren seitdem ohne eine Versorgung mit Strom und Lebensmitteln in dem Camp aus.



Australien verweigert die Aufnahme von Boots-Flüchtlingen und bezahlte in den vergangenen Jahren Papua-Neuguinea für deren Unterbringung.