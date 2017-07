Über einen in Australien vereitelten Terroranschlag sind weitere Einzelheiten bekannt geworden.

Örtliche Zeitungen berichten, die Täter hätten geplant, eine als Küchengerät getarnte Bombe im Handgepäck an Bord eines Flugzeugs zu bringen. Es soll sich um einen manipulierten Fleischwolf handeln, der am Samstag in Sydney bei einer Anti-Terror-Razzia gefunden wurde. Die Polizei nahm bei den Durchsuchungsaktionen vier Verdächtige fest.