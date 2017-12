Im Pazifikraum und in Australien hat 2018 bereits begonnen.

Mit einem großen Feuerwerk in Regenbogenfarben begrüßte Sydney das neue Jahr. Die Organisatoren der Veranstaltung an der berühmten Harbour Bridge feierten damit den kürzlich erfolgten Beschluss Australiens für die Ehe von Schwulen und von Lesben. Etwa 1,6 Millionen Menschen hatten sich in der Hafengegend von Sydney versammelt um das traditionelle Riesenfeuerwerk vor der Kulisse mit dem berühmten Opernhaus zu sehen. Etliche waren im australischen Sommer bereits gestern mit Zelt und Schlafsack angereist, um gute Plätze zu ergattern.



Zuvor hatten als erstes um 11 Uhr deutscher Zeit die Einwohner der pazifischen Inselstaaten Samoa, Tonga und Kiribati das Jahr mit traditionellen Tänzen begrüßt. Eine Stunde später feierte Neuseeland Silvester.

