In Australien ist einer von vier Männern wieder frei, die nach einer Razzia wegen Terrorverdachts festgenommen worden waren.

Der Anwalt des 50-Jährigen teilte mit, sein Mandant sei von der harten Befragung schockiert gewesen. Es sei unerklärlich, dass er mit den mutmaßlichen Terrorplänen in Verbindung gebracht worden sei.



Die australische Polizei hatte am Wochenende in Sydney mehrere Gebäude durchsucht. Den Ermittlern zufolge gab es Hinweise, dass ein Anschlag auf ein Flugzeug geplant war. Premierminister Turnbull erklärte danach, es sei ein Terrorplan durchkreuzt worden. Heute sagte er, aus der Freilassung eines der Festgenommenen sollten keine Schlüsse gezogen werden. Zu angemessener Zeit werde man mehr zu dem Sachverhalt sagen.