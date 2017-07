Der australische Kardinal Pell hat bei einer ersten Anhörung vor Gericht in Melbourne alle Missbrauchsvorwürfe zurückgewiesen.

Pell plädiere auf unschuldig, erklärte sein Anwalt vor dem Gericht. Der Kardinal gilt als einer der engsten Vertrauten von Papst Franziskus. Er steht unter dem Verdacht, sich als junger Pfarrer in seiner Heimat vor Jahrzehnten an Kindern vergangen zu haben. Sein Amt als Finanzchef des Vatikans ließ er ruhen, um sich dem Prozess in seinem Heimatland zu stellen.