Touristen dürfen künftig nicht mehr auf den Felsen Uluru in Australien klettern.

Damit kam die Verwaltung des dortigen Nationalparks Forderungen nach, die von Australiens Ureinwohnern seit vielen Jahren erhoben werden. Das Verbot soll 2019 in Kraft treten.



Der Felsblock, der auch unter dem Namen Ayers Rock bekannt ist, ragt mitten in der Wüste etwa 350 Meter in die Höhe. Er ist Australiens bekannteste Sehenwürdigkeit. Den Aborigines gilt er als heilige Stätte.