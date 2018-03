In Australien sollen Opfer sexuellen Missbrauchs Entschädigungszahlungen erhalten.

Die beiden größten Bundesstaaten New South Wales und Victoria kündigten an, von Juli an Geld an Frauen und Männer auszuzahlen, die als Kinder durch Mitarbeiter kirchlicher oder staatlicher Stellen missbraucht wurden. Die genaue Zahl der Opfer ist nicht bekannt, es wird aber geschätzt, dass in ganz Australien mindestens 60.000 Menschen Anspruch auf Entschädigung geltend machen können.



Premierminister Turnbull forderte Kirchen, Verbände, Vereine und andere Institutionen auf, sich an den Ausgleichszahlungen zu beteiligen. Das Vorhaben geht auf die Empfehlungen einer Kommission zurück, die nach jahrelangen Untersuchungen Ende 2017 ihren Abschlussbericht vorgelegt hatte.

