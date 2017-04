Mit neuen gesetzlichen Regelungen will die Regierung in Australien die Einbürgerung erschweren.

Ministerpräsident Turnbull erklärte in Sydney, Antragsteller müssten künftig über bessere Englischkenntnisse verfügen und einen Test über australische Werte bestehen. Zudem müssten sie bereits seit vier Jahren in Australien wohnen, um eingebürgert zu werden. Bislang genügte ein Zeitraum von einem Jahr. - Es wird erwartet, dass das Parlament dem Vorhaben der Regierung zustimmt. Zuletzt hatten rechtsextreme Parteien wie die "One Nation" in Australien deutlich an Zuspruch gewonnen.