Australien Sieben Prozent der Priester in Missbrauchsfälle verwickelt

Kindesmissbrauch - auch in Australien ein Thema (dpa)

In der Affäre um den Missbrauch von Kindern durch katholische Priester in Australien hat eine staatliche Untersuchungskommission ihren Abschlussbericht vorgelegt.

Danach haben sich in den vergangenen sechs Jahrzehnten

insgesamt sieben Prozent der Geistlichen an Mädchen oder Jungen vergangen. Allein in der Zeit zwischen 1980 und 2015 werden 4.444 Fälle aufgelistet. - Der Ausschuss hatte die Vorgänge mehrere Jahre lang untersucht. Zuvor hatte es bereits zahlreiche Berichte von sexuellem Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche in Australien gegeben; die genaue Dimension der Übergriffe war bisher jedoch nicht bekannt.