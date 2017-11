Während seines Staatsbesuchs in Australien eröffnet Bundespräsident Steinmeier heute eine Wirtschaftskonferenz in der Stadt Perth.

Ziel der Veranstaltung ist eine Intensivierung der Handelskontakte. Zu der Konferenz werden mehrere hundert Wirtschaftsvertreter aus Deutschland und dem asiatisch-pazifischen Raum erwartet. Auch Australiens Premierminister Turnbull nimmt an der Konferenz teil. Er hatte deutsche Unternehmen gestern zu mehr Investitionen in seinem Land eingeladen.



Steinmeier hält sich noch bis Sonntag in Australien auf. Anschließend reist er weiter nach Neuseeland.