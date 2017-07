In Australien haben die Sicherheitsbehörden einen Anschlag auf ein Flugzeug vereitelt.

Premierminister Turnbull präzisierte Angaben von gestern und erklärte, durch eine Razzia in Sydney sei ein Terror-Plan durchkreuzt worden. Bundespolizeichef Colvin sagte, man habe glaubhafte Informationen von ausländischen Geheimdiensten erhalten, wonach eine Gruppe einen Anschlag mit einem selbst gebauten Sprengsatz geplant habe. Medienberichten zufolge wurden bei den Durchsuchungen in Sydney Material zum Bau einer Bombe sichergestellt. Demnach wollten die Täter den Sprengsatz an Bord eines Flugzeugs schmuggeln und ihn dort zünden.