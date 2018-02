Australiens stellvertretender Premierminister Joyce tritt zurück.

Der Vorsitzende der konservativen National Party kündigte an, in der kommenden Woche aus der Regierung auszuscheiden. Auch das Amt als Parteichef will er niederlegen. Der 50-Jährige war durch ein Verhältnis mit einer ehemaligen Mitarbeiterin, die jetzt ein Kind von ihm erwartet, in die Schlagzeilen geraten. Hinzu kamen Vorwürfe wegen sexueller Belästigung.

