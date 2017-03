Wirbelsturm "Debbie" ist auf die australische Nordostküste getroffen.

Nach Angaben des Wetterdienstes erreichte der Zyklon in Böen Spitzengeschwindigkeiten von 270 Stundenkilometern. Er wurde von heftigen Regenfällen begleitet. Mehr als 30.000 Haushalte im Bundesstaat Queensland sind nach Angaben der Behörden von der Stromversorgung abgeschnitten. Tausende Menschen waren vorsorglich in Sicherheit gebracht worden. Queensland hat insgesamt 600 Kilometer entlang der Küste zum Gefahrengebiet erklärt. 2000 Helfer wurden in die Region entsandt.