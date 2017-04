September 2000: Nach einem Sportfest für die Athleten und Rekord-Zuschauerzahlen erklärt der damalige IOC-Präsident Juan-Antonio Samaranch die Spiele von Sydney zu den besten aller Zeiten. Einer der Hauptverantwortlichen stand direkt neben Samaranch: John Coates, der Chef des Australischen Olympischen Komitees. Nie waren die Australier erfolgreicher. Doch 16 Jahre später, nach den Spielen von Rio, war Coates der Buhmann. Team Australia hatte nur mehr halb so viele Medaillen gewonnen wie in Sydney. Zum dritten Mal in Folge war die Sportnation Australien bei Olympia nicht mehr unter den Top fünf.

"Die Ergebnisse waren nicht das, was wir erwartet hatten", gestand John Coates, "Einige aufwendig geförderte Sportarten haben nicht die erhofften Resultate erbracht – und deshalb müssen wir das ganze System infrage stellen."

Hatte Coates zu lange freie Hand?

John Coates ist das System. Australiens Mr. Olympia, seit 27 Jahren der höchste Sportfunktionär des Landes. Er krempelte vor Rio radikal die Förderung um: Mehr Geld für Medaillenchancen, weniger für Randsportarten. Eine Rechnung, die hinten und vorne nicht aufging. Die stark unterstützten Schwimmer, Bahnradfahrer oder Hockeyteams enttäuschten maßlos, dafür überraschten halbe Amateure. Jetzt heißt es: Vielleicht ist nicht das Verteilen der Fördergelder das Problem, sondern John Coates. Er hätte seit zu langer Zeit zu viel freie Hand.

"Coates ist auch international eine der mächtigsten Persönlichkeiten des Sports”, erzählt die australische Journalistin Tracey Holmes, "seit vier Jahren ist er Vize-Präsident des IOC und unter anderem Vorsitzender des Sport-Schiedsgerichtes, das weltweit über Dopingfälle urteilt. John Coates mischt wirklich überall mit.”

International hat John Coates den Ruf eines Sport-Diplomaten, als einer, der vermittelt, in Australien aber ist sein Führungsstil umstritten. Kritiker würden eingeschüchtert, Mitarbeiter bevormundet und sogar bedroht, wer nicht auf seiner Linie wäre, mache auch keine Karriere. Außerdem kassiert Coates für sein Ehrenamt mehr als eine halbe Million Jahresgehalt. "Es ist Zeit für einen Neuanfang", sagt Danni Roche, eine frühere australische Hockeyspielerin, Goldmedaillengewinnerin und Mitglied der australischen Sportkommission. Die 46-Jährige will John Coates‘ Job und Australiens Olympia-Bewegung wieder den Athleten zurückgeben.

"John Coates hat über Jahrzehnte hinweg Phantastisches für den australischen Sport erreicht aber es ist Zeit für einen Wechsel. Ich will zeitlich begrenzte Amtsperioden einführen, demokratischer sein und kein Geld für meine Arbeit nehmen. Die Philosophie und die Kultur des Australischen Olympischen Komitees müssen sich ändern damit jeder Dollar, den wir bei Funktionären einsparen den Sportverbänden und den Athleten zugute kommt."

Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet

Würde John Coates abgewählt hätte das internationale Folgen: Er wäre auch nicht länger Vize-Präsident des IOC und nicht länger der leitende Koordinator für die Spiele von Tokio 2020. Auf Coates‘ Schreibtisch liegen Anträge für 68 neue Medaillenbewerbe von gemischten Sprintstaffeln und einem Halb-Marathon in der Leichtathletik bis zu gemischten 800- und 1.500-Meter-Rennen im Schwimmen. Die Aufnahme von Baseball, Softball, Karate, Skateboarding, Surfen und Klettern in das Programm von Tokio hat Coates mitbestimmt. Kommendes Wochenende wird gewählt in Australien. Sportjournalistin Tracey Holmes erwartet ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber – egal wie es ausgeht: Sie glaubt nicht, dass der olympische Geist in Australien zum Schreckgespenst wird:

"Wird John Coates abgewählt und verliert seinen IOC-Posten, dann ist Australien auch nicht länger auf dem höchsten Niveau weltweiter Sportpolitik vertreten. Das ist bedauerlich aber kein Beinbruch. Wird Coates aber bestätigt, dann kann er seine letzte Zeit im Amt dazu nutzen, einen geeigneten Nachfolger zu finden."