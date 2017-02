Auswärtiges Amt Enführter Deutscher fiel Terrorakt zum Opfer

Die Yacht des deutschen Seglers, der von der Terrorgruppe Abu Sayyaf auf den Philippinen entführt wurde. (dpa/picture-alliance/Wesmincom / Handout)

Das Auswärtige Amt hat bestätigt, dass ein auf den Philippinen entführter Deutscher ermordet worden ist.

Es gebe keinen vernünftigen Zweifel mehr daran, dass der 70-Jährige nicht mehr am Leben sei, sagte ein Ministeriumssprecher in Berlin. Es handele sich um eine terroristische Tat. Die philippinische Regierung hatte schon zuvor erklärt, leider seien alle Bemühungen um eine Befreiung der Geisel vergeblich gewesen.



Die Terrorgruppe Abu Sayyaf hatte ein Enthauptungsvideo veröffentlicht. Gestern war ein Ultimatum der Extremisten abgelaufen, in dem sie Lösegeld für den Deutschen gefordert hatten. Der Segler und seine Frau waren im November überfallen worden. Die Frau wurde schon damals getötet.