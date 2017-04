Das Auswärtige Amt in Berlin hat nach den Anschlägen auf zwei koptische Kirchen in Ägypten auf das Risiko bei Reisen in das Land hingewiesen.

Es bestehe landesweit eine erhöhte Gefahr terroristischer Anschläge sowie von Entführungen, heißt es. Diese könnten sich auch gegen ausländische Ziele und Staatsbürger richten. Bei Reisen nach Ägypten und in die Tourismusgebiete am Roten Meer werde generell zu Vorsicht geraten.



Gestern waren bei Anschlägen der Terrormiliz IS in Alexandria und Tanta mehr als 40 Menschen getötet worden. Präsident Sisi kündigte einen dreimonatigen Ausnahmezustand an.