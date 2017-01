Auswärtiges Amt Gabriel morgen zum Antrittsbesuch nach Paris

Sigmar Gabriel bei der Amtsübergabe (dpa/Bernd von Jutrczenka)

Der neue Bundesaußenminister Gabriel wird morgen zu seinem Antrittsbesuch nach Paris reisen.

Das teilte Außenamts-Sprecher Schäfer mit. Gabriel wolle mit seinem französischen Kollegen Ayrault über Fragen der Europapolitik in "schicksalhaften Zeiten" sowie über zahlreiche internationale Themen sprechen. Noch offen sei eine anvisierte Reise Gabriels in die USA. Zunächst müsse die Bestätigung des designierten US-Außenministers Tillerson durch den Senat in Washington abgewartet werden, sagte Schäfer.



Gabriel hatte am Vormittag von Bundespräsident Gauck seine Ernennungsurkunde erhalten. Seine Nachfolgerin an der Spitze des Wirtschaftsministeriums ist die SPD-Politikerin Zypries.