In Berlin ist an die von den Nazis ermordeten Sinti und Roma erinnert worden.

Bei der Gedenkveranstaltung im Auswärtigen Amt gestern Abend sagte Staatsminister Roth, der Völkermord an den Sinti und Roma gehöre zu den dunkelsten Kapiteln der deutschen Geschichte. Das Wissen um entstandenes Unrecht und um nicht erfolgte Anerkennung verpflichte für heute und morgen. Weiterhin fehle es am Bewusstsein dafür, dass Sinti und Roma Teil Europas seien und die Gesellschaften geprägt und bereichert hätten.



Im NS-Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau waren am 2. August 1944 die letzten Sinti und Roma ermordet worden.