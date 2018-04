Die Bundesregierung hat verärgert auf eine Anordnung der syrischen Regierung reagiert, die zu einer Enteignung von Millionen Flüchtlingen führen könnte.

Das Auswärtige Amt äußerte sich in einer Stellungnahme für die "Süddeutsche Zeitung" tief besorgt. Man werde mit den Partnern in der Europäischen Union beraten, wie man diesem "perfiden" Vorhaben entgegengetreten könne. Die Unterstützer des Assad-Regimes, namentlich Russland, müssten die Umsetzung verhindern.



Laut der Zeitung hat Präsident Assad Anfang April ein Dekret unterschrieben, das es der Regierung erlaubt, die Eigentumsverhältnisse in Syrien zu klären. Im Bürgerkrieg wurden viele Kataster zerstört. Für die rund 5,1 Millionen ins Ausland geflüchteten Syrer gäbe es deshalb kaum Möglichkeiten, Besitzansprüche geltend zu machen. Ihnen droht die Enteignung. Auch den mehr als 500.000 in Deutschland lebenden Syrern würde eine Rückkehr dadurch erschwert.

