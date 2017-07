Das Auswärtige Amt hat bestätigt, dass es sich bei den zwei im ägyptischen Hurghada getöteten Frauen um Deutsche handelt.

Der ehemalige deutsche Honorarkonsul in Hurghada, Ely, sagte der Deutschen Presse-Agentur, sie hätten dauerhaft in dem Badeort gelebt.



Die beiden Frauen waren am Strand eines Hotels mit einem Messer angegriffen worden. Der Täter wurde festgenommen. Über seine Motive ist noch nichts bekannt. Vier weitere Menschen wurden bei der Attacke verletzt.