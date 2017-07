Das Auswärtige Amt hat die Inhaftierung von zwei deutschen Frauen im Irak bestätigt.

Beide seien in der vergangenen Woche von Angehörigen der Deutschen Botschaft in Bagdad besucht worden, teilte eine Sprecherin in Berlin mit. Sie bestätigte auch, dass es sich bei einer der beiden Frauen um eine 16-Jährige aus Sachsen handelt. Ob es sich auch bei zwei weiteren inhaftierten Frauen um deutsche Staatsangehörige handelt, ist noch unklar. Beide würden im Laufe des Tages besucht, sagte die Sprecherin. Erst danach könne man Angaben zur Staatsangehörigkeit machen.



Irakische Sicherheitskräfte hatten angegeben, in Mossul insgesamt 20 ausländische IS-Anhängerinnen gefangen genommen zu haben, darunter vier Deutsche.