Auswärtiges Amt Protest gegen US-Einreisestopp

Das Auswärtige Amt in Berlin (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Das Auswärtige Amt hat offiziell gegen den von US-Präsident Trump veranlassten Einreisestopp für Staatsbürger sieben muslimisch geprägter Länder protestiert.

Der politische Direktor Michaelis sprach heute mit dem Geschäftsträger der US-Botschaft in Berlin. Gestern hatte Staatssekretär Ederer mit dem amtierenden Leiter des US-Außenministeriums in Washington telefoniert. Dabei habe man deutlich gemacht, dass die Bundesregierung die neuen US-Einreisebestimmungen ablehnt, teilte das Auswärtige Amt mit. Derzeit stellen die US-Konsulate in Deutschland auch deutschen Staatsbürgern, die einen zweiten Pass etwa des Irans oder Syriens haben, keine Visa aus.