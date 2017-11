Eine weitere Person mit deutscher Staatsangehörigkeit ist nach Angaben des Auswärtigen Amts aus türkischer Untersuchungshaft entlassen worden.

Die Person habe darum gebeten, anonym zu bleiben, hieß es. Sie sei bereits am 22. Oktober freigelassen worden, dürfe aber die Türkei nicht verlassen. Damit seien noch neun Bundesbürger aus politischen Gründen in der Türkei in Haft.



Der deutsche Menschenrechtler Steudtner war vergangene Woche aus der Haft entlassen worden und ist wieder in Deutschland. Ein deutsches Ehepaar durfte Anfang September ein türkisches Gefängnis verlassen.