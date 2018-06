Der amerikanische Botschafter in Deutschland, Grenell, bedauert, dass seine jüngsten Äußerungen Irritationen ausgelöst haben.

Das verlautete aus dem Auswärtigen Amt nach dem Antrittsbesuch des Botschafters. Grenell wolle nach seinen eigenen Worten nicht als Parteigänger wahrgenommen werden, sondern für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Partnern in Berlin sorgen. Ein Interview Grenells, in dem er den Willen bekundet hatte, konservative Bewegungen in Europa zu stärken, hatte parteiübergreifende Kritik bis hin zu Abberufungsforderungen nach sich gezogen. Von Seiten des Auswärtigen Amtes wurde heute betont, diese deutlichen Reaktionen hätten gezeigt, welch hohen Wert die deutsche Bevölkerung den Beziehungen zu den Vereinigten Staaten beimesse.

