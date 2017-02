Auswärtiges Amt "USA und Russland sollten über Abrüstung sprechen"

"Müssen bei Atomwaffen immer führend sein": US-Präsident Donald Trump. (imago / ZUMA Press)

Äußerungen von US-Präsident Trump über den Erhalt der Atomwaffen-Kapazitäten seines Landes haben im Auswärtigen Amt Besorgnis ausgelöst.

Ein Sprecher appellierte an die Vereinigten Staaten und Russland, direkte Abrüstungsgespräche zu führen. Der Dialog müsse fortgesetzt werden - am besten nicht nur per Twitter oder Interview, hieß es. Eine Sprecherin der Bundesregierung warf Russland vor, nicht konstruktiv auf frühere Angebote der USA zur nuklearen Abrüstung eingegangen zu sein. Das sei bedauerlich und mache den Erhalt einer nuklearen Abschreckung durch die Nato erforderlich.



US-Präsident Trump hatte in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters von dem Traum gesprochen, dass kein Staat mehr Atomwaffen besitze. Solange es aber noch Atommächte gebe, wollten die USA ganz oben stehen.