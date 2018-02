In der Türkei ist ein weiterer aus politischen Gründen inhaftierter Deutscher freigelassen worden.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amts teilte in Berlin mit, die Person sei mit einer Ausreisesperre belegt worden und dürfe das Land nicht verlassen. Weitere Angaben machte der Sprecher nicht. Seinen Angaben zufolge sind jetzt noch vier Deutsche aus politischen Gründen in türkischer Haft. Die Bundesregierung bemüht sich in allen Fällen um die Freilassung der Betroffenen.

