Der mythologische Halbgott Aktaion ist ein tragischer Held. Während einer Jagd wird er mehr oder weniger zufällig Zeuge, wie die keusche Göttin Diana ein Bad nimmt. Damit er sein süßes Geheimnis nicht ausplaudert, verwandelt Diana Aktaion in einen Hirsch - was entsetzliche Folgen hat. Denn in dieser Gestalt wird er schließlich von seinen eigenen Hunden gehetzt und getötet.

Am Pariser Théâtre des Champs-Élysées stand zunächst Marc-Antoine Charpentiers Pastorale "Actéon" auf dem Programm. Darauf folgte "Dido and Aeneas" von Henry Purcell. Wie der Titel schon deutlich macht, spielen bei Purcell ja eigentlich zwei andere Protagonisten der antiken Mythologie die Hauptrollen. Aber im zweiten Akt lässt auch Purcell die Geschichte von Aktaion in Miniaturform erzählen - ein unterhaltsamer Opernabend mit dramatischem Bühnengeschehen.

Marc-Antoine Charpentier

"Actéon". Pastorale en six scènes, H.481 (Ausschnitte)

Henry Purcell

"Dido and Aeneas". Oper in 3 Akten, Z 626 (Ausschnitte)

Cyril Auvity, Tenor

Vivica Genaux, Mezzo-Sopran

Daniela Skorka, Sopran

Anat Edri, Sopran

Valérie Gabail, Sopran

u.a.

Les Talens Lyriques

Leitung und Cembalo: Christophe Rousset

Aufnahme vom 1. Oktober 2016 aus dem Théâtre des Champs-Elysées in Paris