Aufführungen irischer Komponisten bilden traditionell einen besonderen Repertoireschwerpunkt des Orchesters. Im Konzert am 20. Januar 2017 gab es jedoch auch einen Klassiker auf dem Programm: das vierte Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven. Solist war der 1947 in Dublin geborene Pianist John O‘ Conor, der noch bei Wilhelm Kempf studiert hat. 1973 ging er als Sieger beim Internationalen Beethoven Klavierwettbewerb in Wien hervor, ein Erfolg, der seine Karriere maßgeblich beflügelte. Die Leitung hatte an diesem Abend Gerhard Markson, der das RTÉ National Symphony von 2001 bis 2009 als Chefdirigent leitete.

Ludwig van Beethoven

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 4 G-Dur, op.58

John O’Conor, Klavier

RTÉ National Symphony Orchestra

Leitung: Gerhard Markson

Aufnahme vom 20. Januar 2017 aus der National Concert Hall in Dublin