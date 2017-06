Im Haus der Musik mit dessen Hauptsaal aus dunkel gebeizten Birkenholzrängen und der hell leuchtenden Kiefernholzbühne schlägt nun das Herz der klassischen Musik in Finnland, unter anderen tritt hier das Sinfonieorchester des finnischen Rundfunks auf. In seinen Programmen kontrastiert es immer wieder Werke aus Klassik und Romantik mit Werken des 20. Jahrhunderts und zeitgenössischen Kompositionen. Im Mittelpunkt steht hier das Stück "Trans" für Harfe und Orchester, eine Art Konzert, das 2015 entstand und im August 2016 in Tokyo von Xavier de Maistre uraufgeführt wurde. Kaija Saariaho ist eine vielfach ausgezeichnete finnische Komponistin, deren Werke, darunter auch Opern, weltweit bei den renommiertesten Festivals präsentiert werden. Die Konzerte von Saariaho werden in ihren Dimensionen als poetisch und klar beschrieben. Ihr ging es bei diesem Stück unter anderem darum, der Harfe einen eigenen Raum zu geben und dabei einen Dialog zwischen Soloinstrument und den verschiedenen Instrumentengruppen herzustellen.

Igor Strawinsky

"Orpheus". Ballett in 3 Szenen (Ausschnitt)

Kaija Saariaho

"Trans" für Harfe und Orchester

Xavier de Maistre, Harfe

Finnish Radio Symphony Orchestra

Leitung: Hannu Lintu

Aufnahme vom 10. Februar 2017 aus dem Musiikkitalo in Helsinki