Die Tonhalle in St. Gallen in der Ostschweiz ist ein prachtvolles Jugendstilgebäude aus der Jahrhundertwende, das, nach Restaurierung und Renovierung, seit 1993 mit seinen vier Sälen als zentrales Kultur- und Kongresszentrum der Stadt fungiert.

Hier ist auch die zentrale Spielstätte des Sinfonieorchesters St. Gallen, das seit 1877 besteht. Seit 2012 amtiert Otto Tausk als Chefdirigent des Klangkörpers, sein Vertrag endet im Sommer dieses Jahres.

Den Kern dieses Konzertes vom vorjährigen September bildet die Uraufführung eines neuen Stückes von Daniel Schnyder. "The Untold Story" für Vibraphon, Jazz-Violine und Orchester erzählt von der Begegnung zwischen der alten europäischen Tradition der klassischen Musik und der jungen des amerikanischen Jazz.

Daniel Schnyder stammt aus Zürich, lebt in New York City und ist ein überaus erfolgreicher, vielfach ausgezeichneter Komponist, der in seiner Musik mit den verschiedensten Welt-Kulturen kommuniziert.

Zoltán Kodály

Tänze aus Galanta

Daniel Schnyder

"The Untold Story". Jazz-Concerto for Vibraphone, Violin and Orchestra (Uraufführung)

Thomas Dobler, Vibrafon

Adam Taubitz, Violine

Sinfonieorchester St. Gallen

Leitung: Otto Tausk

Aufnahme vom 21.9.2017 aus der Tonhalle St. Gallen